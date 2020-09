Plus de 50% des chefs d’entreprise ne sont pas satisfaits du dernier gouvernement

Plus de 50% des chefs d’entreprise ne sont pas satisfaits de la prestation du dernier gouvernement, révèle une enquête réalisée par l’Institut arabe des Chefs d’entreprise visant à évaluer le dernier gouvernement. La publication de ce rapport coïncide mardi, avec le vote de confiance du nouveau gouvernement proposé.

D’après cette enquête menée auprès de 500 entreprises exerçant dans différents secteurs d’activités tels que le bâtiment, le commerce, l’industrie et les services, 60% des chefs d’entreprises interviewés ne sont pas satisfaits du dernier gouvernement sur le plan économique tandis que 54% des sondés se déclarent insatisfaits de ses réalisations sur le plan social.

Cette enquête, qui se penche également sur l’évaluation de la situation économique actuelle et sur l’impact de l’instabilité politique sur les activités des entreprises, a révélé également, que la situation économique actuelle est perçue comme » mauvaise » chez 90% des interviewés.

La même source ajoute que 64% des chefs d’entreprises sondés estiment que l’instabilité politique a un impact élevé sur leurs activités.

S’agissant de l’implémentation des mesures liées au plan de relance économique, l’enquête a révélé que 81,08% des chefs d’entreprises interviewés ne sont pas satisfaits de l’engagement du gouvernement à lutter contre la corruption et à rompre avec l’immunité dans ce domaine.

Environ 70,27% des interrogés se sont déclarés en outre, insatisfaits des actions gouvernementales visant à résoudre les problèmes en suspens ayant empêché la réalisation de grands projets et à activer la reprise du bassin minier.

La même source ajoute également que 75,68% des chefs d’entreprises ne sont pas satisfaits par rapport à la réduction de la bureaucratie et la à la digitalisation de l’administration.