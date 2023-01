Plus de 50 mille voitures vendues en 2022, une sud-coréenne tient la corde!

Les ventes de voitures neuves ont diminué en Tunisie au cours de l’année 2022, le nombre de voitures écoulées par les concessionnaires agréés ayant atteint, jusqu’en novembre de l’année dernière, 50 205 voitures, tous types et de toutes marques confondus, contre 55 883 voitures vendues au cours de la même période de l’année. 2021, soit une e baisse estimée à 10,16 %.

Cette décrue est principalement due à la faiblesse de la production de nombreuses marques internationales et à la diminution du pourcentage de leurs ventes, imputable à la pénurie de ce que l’on appelle les puces automobiles à semi-conducteurs d’une part, et à l’instabilité mondiale résultant de la crise russe –ukrainienne, d’autre part.

De nombreux experts internationaux dans le domaine de l’automobile s’attendent à une baisse des chiffres de vente en 2023 pour la France, l’Angleterre, l’Italie, l’Espagne et la Russie, suggérant une augmentation correspondante des ventes de voitures dans les régions d’Asie et d’Amérique du Nord dans le nouveau année, dès lors que la Chine et les États-Unis dépendent des programmes de relance économique, ce qui profiterait également à l’industrie automobile.

Les principaux constructeurs automobiles mondiaux s’attendaient à ce que les ventes rebondissent au cours de cette année 2023, tirées par les attentes d’une hausse des ventes en Chine, le plus grand marché automobile, et l’augmentation des ventes de nouveaux modèles, en particulier les voitures électriques.

Marché intérieur : des développements remarquables

Sur le plan intérieur, le régime actuel de l’année a connu des changements remarquables caractérisés par l’émergence de nouvelles marques qui se sont hissées en tête des ventes, mais il convient de noter que certaines «marques» n’ont pas pu obtenir leurs demandes habituelles à partir du nombre de voitures fournies en raison de la pénurie enregistrée auprès des maisons mères à la suite de la crise mondiale précédemment évoquée.

Selon les statistiques obtenues par African Manager ar, la marque sud-coréenne « Hyundai » était la plus vendue en Tunisie, ayant écoulé 6 877 voitures jusqu’en novembre dernier, une augmentation par rapport à ses ventes au cours de la même période de l’année 2021, qui s’élevaient à à 6 422 unités. .

La « Kia » sud-coréenne est arrivée à la deuxième place, enregistrant la vente de 5 258 voitures au cours des onze mois de 2022, contre 5 973 unités au cours de la même période en 2021.

De son côté, le constructeur automobile japonais, Isuzu Motors, a réussi à se hisser dans le classement des marques les plus vendues sur le marché tunisien en s’emparant de la troisième position, ayant réussi à écouler, du début de l’année jusqu’en novembre dernier, 4492 voitures , principalement du type de voitures commerciales, contre 3210 unités, durant la même période de 2021, soit une augmentation des ventes qui a dépassé 39 pour cent.

La quatrième place est également revenue à une marque asiatique, la « Toyota japonaise », qui a commercialisé 4 240 voitures au cours de la période susmentionnée de l’année dernière, contre 4 401 voitures vendues au cours de la même période de 2021.

La marque française « Peugeot » s’est classée cinquième, ayant vendu 3875 voitures jusqu’en novembre dernier, tandis que le groupe italien « Fiat » s’est classé sixième, vendant 3025 voitures au cours de la période susmentionnée.

Recul à mi-parcours

En termes de benchmark, il est utile de savoir que le nombre des véhicules immatriculés par les concessionnaires automobiles sur le marché tunisien au cours des sept premiers mois de 2022, n’avait pas dépassé le 23 539, toutes marques confondues, contre 27 840 voitures au cours de la même période de 2021, soit une baisse de 15,45 pour cent.

La marque sud-coréenne « Hyundai » était, alors et déjà, la marque automobile la plus vendue en Tunisie, immatriculant 4 263 voitures, par rapport aux ventes de la même période une année plus tôt, qui s’élevaient à 3 935 unités, soit une augmentation de 8,34 %.

« Kia », l’autre sud-coréenne du même constructeur, est également arrivée à la deuxième place pour enregistrer la vente de 3 107 voitures au cours de la même période mentionnée de 2022 contre 3 696 unités durant la période correspondante de 2021.

La marque japonaise « Toyota » a pu revenir dans le « triangle des leaders », en vendant 2.306 voitures durant les sept premiers mois 2022, contre 2.396 voitures durant la même période une année auparavant.