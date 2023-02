Plus de 50 oeuvres inédites à l’exposition hommage Zoubeir Turki à l’Espace Art et Culture Hédi Turki

Une Exposition qui présente plus d’une cinquantaine d’œuvres inédites (gouaches et dessins) et appartenant à la famille proche de feu Zoubeir Turki seront exposées à la nouvelle galerie de l’espace Culture et Art Hédi Turki, et ce, du vendredi 17 Février au samedi 04 mars 2023.

Il s’agit d’une exposition hommage à la mémoire du célèbre peintre tunisien Zoubeir Turki (1924-2009), frère cadet du peintre et aquarelliste feu Hédi Turki (1922-2019).

Zoubeir Turki, considéré un « portraitiste » de la Tunisie entière, a réalisé également plusieurs fresques et sculptures dans les grandes villes de Tunisie. Aux dernières années de sa vie, il transforma sa maison de la banlieue sud de Tunis en un musée qu’il ouvrira au public. Son œuvre la plus visible pour toute le monde demeure la statue en bronze d’Ibn Khaldoun, nichée en plein cœur de Tunis.

