Plus de 51 millions de litres de bière vendues en 2022

Le chiffre d’affaires (HT) local de la SFBT, en boissons gazeuses est passé de 28, 830 MDT à 33, 967 MDT soit une augmentation de 17,82 %. Le chiffre d’affaires des boissons gazeuses à l’export est passé de 5, 606 MDT à 8,353 MDT soit une augmentation de 49,01 %. Le chiffre d’affaires de la bière locale (HT) est passé de 137, 128 MDT à 153, 109 dinars soit une augmentation de 11,65 %. Le chiffre d’affaires de la bière à l’export (sans alcool) est passé de 2 522 967 dinars à 4 237 155 dinars soit une augmentation de 67,94%.

Les quantités de bière vendues sont passées de 487 354 HL (48.735.400 litres équivalant à 4,06 litres par habitant par an tous âges confondus ) à 511 494 HL (équivalant à 51.149.400 litres 4,2 litres par habitant par an tous âges confondus, et on vous laisse en bouteilles et en habitants en âge de boire de la bière ) soit une augmentation de 4,95%. Les quantités de boissons vendues sont passées de 4 120 016 caisses à 4 571 071 caisses soit une augmentation de 10,95%.