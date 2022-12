Le nombre de touristes étrangers ayant visité la Tunisie, en 2022, devrait atteindre plus de 6 millions de touristes, soit un peu plus de l’objectif fixé dans le cadre de la stratégie mise en place pour la relance du tourisme durant la période 2022-2024, selon les prévisions du ministère du Tourisme et de l’artisanat, a indiqué le directeur central de la promotion à l’Office National du Tourisme Tunisien (ONTT), Lotfi Mani, dans une déclaration à l’Agence TAP.

- Publicité-