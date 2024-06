60 pays et mille hommes d’affaires et responsables étrangers à la FITA 2024

La Tunisie accueillera, les 11 et 12 Juin 2024, la 7ème édition de la conférence internationale « Financing Investment & Trade in Africa – FITA2024 », à laquelle participeront plus de 60 pays, mille hommes d’affaires et responsables étrangers des différents continents

Cette manifestation qui se tiendra sous le haut patronage du Président de la République Kaïs Saïd, est organisée à l’initiative du Tunisia Africa Business Council « TABC », sur le thème « Renforcer la transformation locale et le transfert de technologies pour une croissance durable et inclusive en Afrique ».

Dans une déclaration aux médias, Anis Jaziri président du TABC a annoncé que la Pologne sera l’invitée d’honneur pour l’Europe et la République du Congo Démocratique sera l’invitée représentant le continent Africian.

FITA2024 discutera de sujets cruciaux pour l’avenir du continent, en présence de plusieurs délégations gouvernementales, d’institutions panafricaines, de bailleurs de fonds internationaux et des dirigeants du secteur privé. Au premier plan se trouve l’impératif de réinventer la coopération entre les pays Africains et poursuivre l’intégration.

Cette 7ème édition verra notamment l’organisation de plusieurs « side events » qui couvriront plusieurs sujets, à l’instar de la sécurité alimentaire, le défi énergétique, la coopération Asie – Afrique et Europe – Afrique, l’industrie 4.0, le financement, le défi climatique et les corridors logistiques en Afrique.

FITA2024 se concentrera sur plusieurs objectifs clés comme la promotion de la Tunisie en tant que destination d’investissement, la facilitation des rencontres interentreprises directes (B2B) et les opportunités de réseautage entre les chefs d’entreprise, les investisseurs, les bailleurs de fonds, les décideurs politiques et les entrepreneurs africains.

Le forum comprendra plusieurs événements parallèles et une série d’ateliers, ainsi que des discours liminaires de chefs de file de l’industrie, d’experts et de représentants gouvernementaux.

Ces sessions couvrent un large éventail de sujets, notamment les tendances du marché, le climat d’investissement, les cadres politiques et les modèles d’affaires innovants pertinents pour le contexte africain.

