Plus d’un millier d’extrémistes tunisiens transférés en Libye par la Turquie !

Plus d’un millier d’extrémistes tunisiens ont été transférés en Libye par la Turquie au cours des derniers jours, selon les médias saoudiens.

Citant un agent de sécurité anonyme de Misurata, le journal saoudien Al-Sada a rapporté que des extrémistes tunisiens ont été transportés par des avions libyens et turcs depuis les villes syriennes d’Alep et d’Idlib jusqu’à Istanbul, puis à Misurata.

Les extrémistes ont été divisés en groupes et ont reçu une quantité minimale d’armes, a indiqué le journal.

De nombreux mercenaires syriens soutenus par la Turquie veulent quitter la Libye en raison des combats intenses avec la LNA et du non-respect par Ankara de ses promesses à leur égard, affirment les mêmes sources. Plus de 400 d’entre eux ont été tués en Libye à ce jour, selon l’Observatoire syrien des droits de l’homme.