Plus d’un million d’enfants sont menacés de famine à Gaza

Le bureau des médias du gouvernement de Gaza affirme que la famine s’étend dans l’enclave et que « plus d’un million d’enfants sont menacés ».

« Les secteurs vitaux de Gaza s’effondrent en raison d’un blocus étouffant et d’un silence international honteux. Nous avertissons que la catastrophe humanitaire continuera de s’aggraver à un rythme effrayant alors que l’occupation continue de fermer les points de passage », a déclaré le bureau.

Il a ajouté que la famine était devenue une « réalité » avec au moins 52 décès, dont 50 enfants, dus à la faim et à la malnutrition.

Israël a maintenu un blocus de huit semaines sur la nourriture, les médicaments et l’aide entrant à Gaza, tout en continuant ses attaques aériennes sur les maisons et les abris de tentes, aggravant ce que les Nations unies décrivent comme la « pire crise humanitaire » de la guerre.

