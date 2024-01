Plus d’un million DT d’équipements pour les hôpitaux de Kasserine

Le directeur régional de la Santé à Kasserine, Abdelghani Chaâbani, a confirmé dans une déclaration sur les ondes de Mosaïque Fm que le ministère de la Santé a fourni des équipements et des machines aux hôpitaux de la région, d’une valeur de plus d’un million de dinars.

Ila précisé que l’équipement distribué aux hôpitaux de Tala et de Kasserine se compose de 10 machines de dialyse à l’hôpital local de Tala, de 10 autres à l’hôpital régional de Kasserine et de deux , de deux au service de réanimation et d’anesthésie, en plus des machines de stérilisation pour le service d’obstétrique et de gynécologie et le service central de chirurgie.

