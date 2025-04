Plus Netanyahou restera au pouvoir, plus le danger sera grand

Netanyahou ne protège pas Israël mais constitue un « obstacle à sa sécurité », a déclaré le président du parti démocrate israélien, Yair Golan, après un message du premier ministre israélien annonçant qu’il ne capitulerait pas face à Hamas et ne mettrait pas fin à la guerre.

« Plus il reste, plus le danger est grand. Ce soir, il a annoncé officiellement aux familles des otages et à l’ensemble de l’opinion publique : J’ai décidé de continuer à abandonner et à sacrifier les otages. Mon maintien sur le trône est plus important pour moi que la vie de vos proches », a écrit Golan sur X.

« Nous le ferons tomber, nous sauverons les otages et nous armerons les forces de sécurité.

