Plusieurs incidents à la BAD, qui « soulèvent des questions troublantes pour les créanciers et les donateurs »

Lors de leurs réunions annuelles la semaine prochaine, les gouverneurs et le conseil d’administration de la BAD devraient discuter des plans visant à demander aux donateurs jusqu’à 24 milliards de dollars. Il est donc d’autant plus important que la BAD soit bien gérée. C’est ce que rapporte le très sérieux «The Economist» dans son édition du 21 mai 2022.

Selon le journal, «un certain nombre d’incidents au cours des deux dernières années soulèvent des questions troublantes sur la façon elle est gérée, et sur la question de savoir si «ses chiens de garde» internes ont une surveillance suffisante des dirigeants de la BAD. Il est tout aussi important de noter qu’ils remettent également en question la question de savoir si la banque conserve l’entière confiance des créanciers, des donateurs et des actionnaires qui la financent, et dont elle a besoin du soutien pour empêcher les économies africaines d’être entraînées vers le bas par l’endettement croissant, la flambée des prix internationaux des denrées alimentaires et de l’énergie et la effets persistants de la pandémie. La banque se dit bien gérée, capable de lever des fonds et saluée par ses membres africains ».