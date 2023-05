Commentant, mercredi 10 mai, sur les colonnes du journal La Presse, la situation tumultueuse dans laquelle se trouve actuellement ce même journal La Presse, à l’occasion de la grève observée par ses journalistes, Sadok Hammami, professeur et académicien en sciences de l’Information et de la Communication, a proposé la création d’un pôle des médias publics incluant tous les organes publics d’information écrits et audiovisuels.

« Le problème de La Presse résume la question des politiques publiques en ce qui concerne les médias, a-t-il déclaré, ajoutant que l’élite politique a délibérément choisi d’abandonner les médias et de les maintenir dans une situation de crise, ce qui est devenu une politique publique stratégique.

« Les élites politiques, toutes catégories confondues, considèrent les médias uniquement comme un instrument de communication politique, voire comme un relais de leur propre communication. Ils ne comprennent pas le rôle démocratique des médias en dehors de leurs intérêts personnels. L’État lui-même doit être le défenseur de la liberté de la presse, car il existe des élites qui croient sincèrement que les médias sont un instrument essentiel pour la démocratie, a-t-il affirmé, disant soutenir l’idée d’une entité publique d’information capable de fournir des informations crédibles à l’espace public, sous forme d’un groupement incluant La Presse ainsi que la télévision, la TAP (Tunis Afrique Presse) et la radio.