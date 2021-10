Port en eaux profondes d’Enfidha: Le 29 novembre, réception des offres des soumissionnaires

Présenté depuis plus d’une décennie sous les allures d’un mégaprojet et comme une des locomotives du développement de la Tunisie, le port en eaux profondes à Enfidha, s’est en quelque sorte ensablé et presque jeté aux oubliettes. Pourtant, les mérites qui s’y attachent ne sont pas du petit nombre ni anodins. Il se serait agi d’un port unique en son genre pour être le noyau d’une zone logistique intégrée rayonnant sur le littoral et le Centre de la Tunisie.

- Publicité-

Mais voilà qu’il commence à renaître de ses cendres. Le président directeur général de la société du port d’Enfidha, Chokri Amiri, a confirmé, dans un entretien avec Africanmanager ar, qu’il y a des signes positifs dans l’avancement du projet, précisant même qu’il est sur la bonne voie.

Il a annoncé que le 29 novembre prochain sera la date de sélection du concessionnaire parmi six entreprises après l’étude des offres techniques et financières.

Dans le même contexte, il a souligné que toutes les entreprises qui ont soumis leurs offres sont parmi les entreprises les plus prestigieuses dans le domaine de la construction portuaire au niveau mondial, notant qu’elles avaient toutes mené leurs recherches techniques sur l’emplacement du port.

Pour ce qui est de l’avancement, un avis concernant l’achèvement des travaux de la première phase du port a été publié le 24 février 2020, sachant que les offres continueront à être soumises jusqu’au 29 juillet 2021.

En effet, il est prévu que les deux phases du port devront être prêtes d’ici 2030, la première phase s’étendra sur 3 ans après le début des travaux en 2022, et le reste le sera au bout de 5 ans, selon l’agenda établi.

Une articulation multiphase

Les composantes du projet se divisent en plusieurs phases dont la première commencera par la préparation de la zone portuaire, qui s’étend sur 1 000 hectares, à condition que la zone des services logistiques, qui s’étend sur 2 000 hectares, soit préparée ultérieurement, avec l’achèvement de 1 200 mètres de quais dans une première étape, et celui de la construction des 800 mètres restants dans une étape ultérieure.

D’autre part, le terminal de vrac solide, qui sera en face du terminal à conteneurs, aura atteint un stade avancé, couvrant 560 mètres sur une superficie de 35 hectares et avec une capacité d’environ 4 millions de tonnes.

Selon Amiri, le port est conçu pour développer une capacité d’environ 4,8 millions de conteneurs de 20 pieds, avec une capacité opérationnelle de 52 000 emplois.

Selon le responsable de la société portuaire d’Enfidha, « le coût total de réalisation de la première phase s’élève à 1040 millions de dollars, répartis entre 75 % pour le secteur public et 25% pour le secteur privé ».

Conforme aux normes internationales

Le port d’Enfidha sera conforme aux normes internationales de qualité, de sécurité et d’environnement. Il permettra également à la Tunisie de se connecter aux principaux hubs de transport de l’Est et de l’Ouest, ce qui contribuera à réduire les délais jusqu’à 10 jours avec une réduction des coûts allant jusqu’à 15% ainsi qu’à attirer une partie du trafic de transbordement de conteneurs en Méditerranée centrale et occidentale.

Le responsable a également indiqué que la création du port nécessite l’intervention de l’Etat en cherchant à obtenir les fonds nécessaires afin de garantir les meilleurs choix des offres soumises sur le mode EPC (Engineering Procurement and Construction) Ingénierie, Approvisionnement et Construction, tout en fournissant ses garanties pour le financement du projet.

Toutefois, le président directeur général de la société portuaire d’Enfidha a mis en garde contre les répercussions des retards persistants dans la réalisation du projet aux niveaux local et international, ainsi que sur l’image de la Tunisie à l’étranger dans le domaine de l’investissement et des affaires.

Il est à noter qu’un établissement public a été créé sous le nom de « Société Port Enfidha , ayant mission de prendre en charge la réalisation du port et de la zone logistique adjacente, la coordination entre les différents projets d’infrastructures de transport qui lui sont liés ainsi que la réalisation des études et des plans de préparation et d’aménagement.