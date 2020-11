Poste: Les retraités de la CNRPS peuvent décaisser leurs pensions de retraite auprès des DAB

La poste tunisienne vient de lancer un nouveau service au profit des retraités de la Caisse nationale de retraite et de prévoyance sociale (CNRPS) en vue de les permettre de décaisser leurs pensions de retraite auprès des distributeurs automatiques de billets « DAB », relevant de la poste.

- Publicité-

Elle a précisé, dans un communiqué, publié jeudi, que les personnes intéressées par ce service doivent utiliser leurs comptes virtuels, qui étaient précédemment mis à leur disposition.

Pour obtenir la pension de retraite, le retraité doit appuyer sur le bouton « Retirer sans carte », puis faire entrer le numéro de la carte d’identité national, et par la suite entrer les quatre derniers chiffres du compte virtuel, et ce, avant de saisir le mot de passe, reçu instantanément par SMS sur son téléphone portable.

Finalement le bénificiaire doit choisir le montant à retirer et confirmer le processus de retrait.

Cette procédure sera généralisée pour les retraités de la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS), a fait savoir la Poste, invitant les retraités de la CNRPS à appeler le centre de service clientèle sur le 1828 (Service n ° 2 ou 3), pour plus d’informations.