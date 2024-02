Tunis Re à la recherche d’un Administrateur

La société Tunisienne de Réassurance « Tunis Re » lance un appel à la candidature pour la désignation d’un Administrateur représentant les actionnaires minoritaires au sein de son Conseil d’administration pour un mandat de 3 années portant sur les exercices 2024-2025-2026. On entend par actionnaires minoritaires, les actionnaires détenant individuellement au plus 0,5 % du capital et les institutionnels détenant individuellement au plus 5 % du capital La désignation aura lieu par voie d’élection lors de la tenue d’une Assemblée élective réservée aux actionnaires minoritaires. Le candidat désigné par l’Assemblée élective sera soumis à la ratification de l’Assemblée Générale Ordinaire lors de sa réunion appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos du 31 Décembre 2023.

Les candidat(e)s à ce poste doivent satisfaire aux conditions d’honorabilité, d’intégrité, d’impartialité, d’honnêteté, de confidentialité ainsi que de compétence et expérience adaptée à ses fonctions, être une personne physique jouissant de ses droits civils. Justifier d’une participation individuelle ne dépassant pas 0,5% du capital social de Tunis Re ; Avoir au moins une maîtrise (ou un diplôme équivalent) et une expérience professionnelle d’au moins 10 ans dans le secteur des Re-Assurances, ou dans le domaine de la finance. (Lisez ici les conditions et les modalités de candidature Doc Pdf)