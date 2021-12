Pour Al Massar, les mesures présidentielles répondent aux aspirations d’une large catégorie de la population

Le calendrier de réformes politiques et constitutionnelles annoncé par le président Kais Saied vient apporter une réponse aux revendications d’une large catégorie de la population, des organisations nationales et de partis politiques a estimé mardi le parti de la Voie démocratique et sociale (Al Massar), mettant en garde contre toute « dérive » autocratique.

D’après cette formation politique, les organisations de la société civile plaident pour la mise en place d’une feuille de route pour la prochaine étape afin de mettre fin à l’état « d’ambiguïté et d’incertitude. »

Dans un communiqué rendu public à l’issue de la réunion de son bureau exécutif, Al Massar a mis en garde contre toute exclusion de la société civile et de partis politique dans ce processus, insistant sur l’instauration d’une approche « participative ».

Pour le parti, les « dérives autocratiques » risquent de nuire à la crédibilité du contenu des décisions annoncées, notamment en l’absence de mécanismes de suivi des réformes et des recommandations de la consultation nationale prévue en 2022. « Les circonstances de l’organisation du référendum et des élections législatives manquent toujours de clarté », avertit Al Massar.

Dans ce contexte, le parti a invité le président de la République à associer tous les acteurs au processus de réforme et à privilégier les critères de transparence et de clarté », estimant que l’organisation des élections, de consultations « protocolaires » et de référendums « sur mesure », rappelle les pratiques de l’avant révolution.