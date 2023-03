Le président de la Chambre des agents de vente des légumes et fruits en gros à Sousse, Badr Trabelsi, a dénoncé, dans des déclarations au journal Assabah du mardi 14 mars, ce qu’il a appelé des concessions injustifiées en faveur des « barons de l’importation des bananes et kiwi », plaidant pour un meilleur encadrement administratif de la vente des bananes et du kiwi.

Il a déploré l’improvisation des proches collaborateurs de la ministre du commerce et du développement des exportations dans la prise des décisions, en allusion au report de l’application du prix fixé des bananes, alors qu’ils devraient être , en principe, au fait de tous les détails concernant la situation des marchés et des circuits de distribution. Il a souligné que de telles fautes sont exploitées par les détracteurs à l’affût , ajoutant que les responsables sont ou bien incompétents ou bien savent de quoi il retourne et ils doivent alors assumer leur responsabilité et rendre compte de leurs actes.

Il a dit ne pas comprendre les mesures de faveur dont jouissent les barons de l’importation des bananes et du kiwi, en ce qui concerne la réglementation relative aux circuits de distribution, affirmant que ces deux produits bénéficient d’autorisations tacites pour être écoulés à travers les circuits de distribution, y compris dans l’enceinte des marchés de gros, au su et au vu des autorités, exception faite du marché de gros de Bir el Kassâa de Tunis.