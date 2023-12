Poutine fustige la situation humanitaire catastrophique à Gaza lors un entretien téléphonique avec Netanyahu

Le président russe Vladimir Poutine a déclaré au premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, lors d’un entretien téléphonique, que Moscou rejetait le terrorisme, mais qu’elle ne pouvait pas soutenir la situation « désastreuse » des civils de Gaza.

Selon l’agence de presse officielle TASS, la conversation a porté sur « la situation humanitaire catastrophique dans la bande de Gaza », affirmant que la réponse militaire d’Israël à l’attaque de Hamas ne peut conduire qu’ »à des conséquences aussi désastreuses pour la population civile », dans un communiqué du Kremlin repris par l’agence.

Le communiqué russe indique que Moscou est « prêt à fournir toute l’assistance possible afin d’alléger les souffrances des civils et de désamorcer le conflit » et que la Russie et Israël cherchent à poursuivre leur « coopération » en ce qui concerne l’évacuation des Russes de Gaza et la libération des otages israéliens détenus dans la bande de Gaza.

- Publicité-