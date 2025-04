Poutine parle à l’émissaire américain de possibles « négociations directes » avec Kiev

Vladimir Poutine a évoqué vendredi, en recevant au Kremlin l’émissaire américain Steve Witkoff, la « possibilité » de « négociations directes » entre Moscou et Kiev, Volodymyr Zelensky répétant de son côté, en dépit des pressions de Donald Trump, que la Crimée appartenait à l’Ukraine.

Le président ukrainien a par ailleurs annoncé qu’il n’était pas certain d' »avoir le temps », en raison de réunions sur des questions militaires, de se rendre aux funérailles du pape François, prévues pour samedi à Rome et auxquelles doit notamment participer son homologue américain.

Vendredi, Steve Witkoff, l’interlocuteur privilégié au sein de l’administration américaine du chef de l’Etat russe, a rencontré ce dernier pour la quatrième fois depuis la relance inattendue des relations entre leurs deux pays mi-février à l’initiative de Donald Trump, qui promeut un plan de paix en Ukraine.

Le conseiller diplomatique de Poutine, Iouri Ouchakov, a déclaré que les entretiens avaient duré trois heures et avaient été « constructifs et très utiles ».

« Cette discussion a permis de davantage rapprocher les positions de la Russie et des Etats-Unis non seulement sur l’Ukraine mais aussi sur plusieurs autres questions internationales », a-t-il dit aux journalistes.

Selon lui, « il a été question en particulier de la possibilité de reprendre les négociations directes entre les représentants de la Russie et de l’Ukraine ».

Aucune négociation directe en vue d’un arrêt du conflit n’a eu lieu entre Russes et Ukrainiens depuis celles qui se sont déroulées pendant les tout premiers mois de l’offensive russe, en 2022, et qui n’avaient alors pas abouti.

« Nous arrivons à des progrès », a quant à lui commenté l’émissaire russe pour les questions économiques à l’international Kirill Dmitriev, un des interlocuteurs des Américains.

