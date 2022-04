Précisions du ministère de la Justice sur le changement du comité scientifique de l’ISM

Le ministère de la Justice précisé dimanche que le changement du comité scientifique qui supervise le concours d’accès à l’Institut supérieur de la Magistrature s’est fait dans le cadre de l’alternance à la responsabilité.

Le département dément dans une déclaration « les fausses allégations » relayées par certaines pages Facebook et les atteintes à certains magistrats et membres du comité.

Le ministère insiste, dans sa publication, sur le souci d’assurer une composition équilibrée de cette structure scientifique regroupant toutes les spécialités judiciaire et administrative et tenant compte des critères de la compétence, de la neutralité et de la loyauté de tous ses membres.

Le ministère de la Justice affirme que des poursuites seront engagées contre ceux qui se cachent derrière les campagnes diffamatoires menées sur les réseaux sociaux à dessein de nuire aux efforts de réforme du secteur judiciaire en général.

Dans une déclaration publiée le 18 avril courant, l’Association Tunisienne des Jeunes Magistrats avait, de son côté, dénoncé le recours à la menace et aux campagnes de dénigrement ainsi que la multiplication des visites d’inspection et la rédaction de rapports défavorables à certains cadres judiciaires en vue de les écarter. L’Association a dit regretter, dans ce sens, l’exclusion de magistrats hautement qualifiés du concours d’accès à l’Institut supérieur de Magistrature et leur remplacement par ces magistrats moins compétents et moins expérimentés.