Premier League : City s’adjuge le derby de Manchester

Manchester City a remporté le derby de Manchester en reversant United (3-1), dimanche pour le compte de la 27e journée de Premier League.

Les triples tenants du titre ont poussé de manière constante après l’ouverture du score de Marcus Rashford (8e, 0-1) et leurs efforts ont été récompensés par les buts de Foden (56e, 80e) et Haaland (90e+1).

Les deux attaquants de 23 ans permettent ainsi aux Citizens de rester à un point du leader Liverpool, chez qui ils se rendent dans une semaine.

En effet, les Reds (1er, 63 pts) comptent un point de plus que Manchester City (2e, 62 pts) avant leurs retrouvailles dimanche prochain à Anfield pour la 28e journée. Arsenal, troisième (58 pts), se rend lundi chez la lanterne rouge, Sheffield United.

