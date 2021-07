Prenant le contre-pied de Mechichi, il se prononce contre le confinement !

Il y a d’autres solutions qu’on pourrait passer à l’examen. On ne peut pas recourir, comme l’année dernière (Ndlr : 2020 du temps d’Elyes Fakhfakh) au confinement sanitaire. Il y a des personnes miséreuses, pauvres. Si elles ne travaillent pas, elles ne pourront pas manger. Imaginer quelqu’un, qui ne pourrait pas acheter du lait à son nourrisson, ou comment l’emmener à l’hôpital s’il était malade ».

C’est ce que disait hier Kais Saïed soir à Carthage où il réunissait des cadres militaires et sécuritaires, prenant ainsi le contre-pied des décisions de plusieurs gouverneurs, et du gouvernement de Hichem Mechichi.

« Il nous faut gagner cette guerre, mais avec de nouvelles mesures », conclut le chef de l’Etat. Son idée, comme il en a parlé, c’est de « diviser le pays en un ensemble de circonscriptions, de la plus grande contaminée à la plus petite contaminée et sinistrée, pour se concentrer sur les plus impactées, et on pourrait en arriver à la réquisition des établissements sanitaires privées », disait encore Saïed, en tapant plusieurs fois sur la table, jusqu’à en arriver à enlever son masque anti-covid.