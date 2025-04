Près de 85% des Tunisiens ont accès à Internet

L’agence tunisienne Medianet a révélé dans un rapport intitulé « Medianet Insight Day 2 édition-2025 », que le taux d’accès à Internet en Tunisie s’élève à 84.9%, soit 5% de plus par rapport à 2025, rapporte mosaique fm.

Cette hausse s’explique par l’importance des moyens nationaux investis dans les infrastructures digitales, au cours des derniers mois.

La Tunisie est quatrième à l’échelle africaine, derrière le Maroc (92.2%), la Libye (88.5%) et Seychelles (87.4%) et devant l’Egypte (81.9%) et l’Afrique du Sud (78.9%).



Par contre, la Tunisie est classée onzième de la région Mena (Moyen-Orient et Afrique du Nord), vu que dans certains pays du Golfe, le taux d’accès au réseau Internet frôle les 100%.

D’après le même rapport, le taux mondial ne dépasse pas les 68%. L’Amérique du Nord est la région la « plus connectée » avec 97.7%, alors que dans l’Afrique de l’est, ce taux dépasse à peine les 28%.