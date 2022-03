Prêt-à-porter: Le Tunisien désargenté et les ventres ont baissé de moitié

Le président de la Chambre nationale du commerce du prêt-à-porter relevant de l’UTICA, Mohsen Ben Sassi, a fait savoir que les ventes du prêt-à-porter, du textile, des chaussures, et des lunettes ont baissé de 50%, à cause de la détérioration du pouvoir d’achat des Tunisiens, la hausse des prix et l’instabilité politique.

Il a mis l’accent sur Express fm, sur la faible affluence des Tunisiens au cours de la période des soldes hivernales qui prendra fin le 13 mars 2022, quoique plusieurs commerçants aient effectué des soldes de 40% et non pas de 20% comme le prévoit la loi en vigueur.

« Le citoyen n’a pas d’argent et nous traversons une période difficile. La couverture des charges du Saint Ramadan est la priorité des tunisiens aujourd’hui », a-t-il déclaré

Il a précisé qu’il est normal que les soldes ne concernent pas les nouvelles collections dans la mesure où la loi interdit les soldes sur les articles de moins de 90 jours.

Il a cependant appelé à réduire la durée des soldes à 4 semaines au lieu de 6 semaines et d’organiser des festivals de Shopping couvrant une large palette de produits y compris l’électroménager en collaboration avec toutes les parties concernées.

Et d’ajouter que la situation des commerçants est lamentable à cause de la pandémie et la chute des ventes, soulignant que certaines commerçants ont fermé leurs boutiques, tandis que d’autres sont au bord de la faillite et font l’objet de poursuites judiciaires pour émission de chèque sans provision.