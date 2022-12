Prêt de 138 millions dollars de la BAD au Niger pour construire des centrales solaires

Réuni dernièrement à Abidjan, en Côte d’Ivoire, le Conseil d’administration du Groupe de la Banque africaine de développement a donné son feu vert pour l’octroi d’un financement de 138,21 millions de dollars américains au Niger, au profit du Projet de développement de centrales solaires et d’amélioration de l’accès de la population à l’électricité.



Selon un communiqué de la BAD, le Fonds africain de développement, le guichet de prêt à taux préférentiels du Groupe de la Banque africaine de développement, apporte 48,59 millions de dollars sous forme de prêt, ainsi qu’un don de 41,14 millions de dollars, la Facilité d’appui à la transition, un prêt de 46 millions de dollars et un don de 1,1 million de dollars et le Fonds vert pour le climat, 1,38 million de dollars.



« L’intervention de la Banque africaine de développement va permettre au Niger de produire de l’énergie renouvelable à moindre coût et de réduire ainsi sa dépendance aux importations énergétiques. Le projet qui entre dans le cadre du déploiement de l’initiative Desert to Power dans les pays du Sahel, permettra également d’électrifier des zones rurales fragiles en étendant le réseau et d’accroître le taux de couverture nationale », a déclaré Marie-Laure Akin-Olugbade, directrice générale pour l’Afrique de l’Ouest et vice-présidente par intérim du Groupe de la Banque africaine de développement chargée du Développement régional, de l’Intégration et de la Prestation des services.

