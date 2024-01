Prêts des Caisses sociales : Les précisions du ministre

Le ministre des Affaires sociales, Malek Ezzahi, a déclaré que la décision d’augmenter les montants des prêts alloués par la Caisse nationale de retraite et de prévoyance sociale est principalement due aux réformes entreprises pour réduire le déficit des caisses de sécurité sociale, qui sont en voie de redressement.

Le ministre a indiqué, dans une déclaration au journal « Assabah », que les nouveaux montants sont de 25 mille dinars pour un prêt personnel à rembourser sur trois ans à un taux d’intérêt faible qui sera déterminé et annoncé ultérieurement, ajoutant que le prêt pour l’acquisition d’une voiture est de 50 mille dinars à rembourser sur 5 ans, et un prêt pour l’acquisition d’un logement est 100 mille dinars, remboursable suivant un échéancier de 10 à 20 ans selon le choix du bénéficiaire.

