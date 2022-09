Dix entrepreneurs ayant participé au concours du programme entrepreneurial destiné aux entreprises, startups et associations actives dans le tourisme durable «Grow Together » ont reçu lundi, des prix allant de 4000 à 8000 euros ( entre environ 12725 et environ 25 448) pour une enveloppe globale de 52 000 euros, soit l’équivalent de plus 165 000 dinars.

Le concours s’inscrit dans le cadre du volet accompagnement du programme « Grow Together », soutenue par le projet « Promotion du tourisme durable en Tunisie », a indiqué la cheffe de projet, Hela Ben Yahmed lors d’un atelier de travail organisé à Tunis, sur le thème : « Entreprendre dans le tourisme durable ».

Il s’agit d’une action conjointe de l’Union européenne dans le cadre de son programme « Tounes Wijhetouna » et du ministère fédéral allemand de la Coopération économique et du Développement (BMZ), mise en œuvre par la GIZ en partenariat avec le ministère du Tourisme tunisien. Le volet accompagnement du programme « Grow Together » (Grandir ensemble) a soutenu, depuis juin 2021, 48 porteurs de projets sélectionnés parmi 160 candidatures présentés après un appel à candidature, a fait savoir Ben Yahmed.

Et de poursuivre que ce volet (Accompagnement) s’est focalisé sur le renforcement des compétences des bénéficiaires ainsi que sur le réseautage et l’appui aux coopérations innovantes entre les porteurs de projets.

L’objectif recherché est d’avoir des entreprises plus visibles et plus présentes sur le web, des business models améliorés et des chiffres d’affaires augmentés.

Pour ce faire, 90 sessions de formations ont été organisées avec la participation de 627 participations outre 50 sessions de coaching personnalisé (one to one).

Grâce au programme « Grow Together » , six nouveaux services de tourisme alternatif ont été lancés et cinq partenariats ont été conclus et mis en œuvre. Le ministre du tourisme et de l’Artisanat, Mohamed Moez Belhassine a souligné, à cette occasion, que projet « Grow Together » cadre parfaitement avec les orientations stratégiques de la stratégie de développement du tourisme tunisien à l’horizon 2035.

Cette nouvelle stratégie sera basée sur 3 axes principales à savoir : la durabilité, la diversification et la digitalisation, a-t-il dit. « Notre ambition est d’encourager les jeunes et les PME à s’orienter vers le développement d’un nouveau produit par de nouvelles idées, afin de dynamiser l’activité touristique et de créer une dynamique économique dans les régions et de l’emploi », a expliqué le ministre.

A cet égard, le département du tourisme s’est engagé dans plusieurs chantiers en vue d’assurer une vision plus durable du secteur touristique et de consolider le rôle du tourisme comme un vecteur de désenclavement et de développement inclusif des régions intérieures du pays.

De son coté, le chargé de la coopération économique et du développement à l’Ambassade d’Allemagne à Tunis, Fritz Jung a souligné que l’initiative « Grow Together » qui s’adresse aux jeunes entrepreneurs vise à maximiser la contribution du tourisme à la création d’emploi et de revenu et à la promotion d’un tourisme durable préservant la nature et la biodiversité.

Il est important, selon lui, que le tourisme reste compétitif afin de s’adapter aux nouveaux besoins des voyageurs et de diversifier les produits touristiques, d’autant que la Tunisie dispose d’un potentiel touristique énorme qui demeure très peu connu .