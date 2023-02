Méditerranée:Un plan d’action pour un tourisme durable à Djerba

L’Institut National des Sciences et Technologies de la Mer (INSTM) organise les 2 et 3 mars prochain, à Djerba, un atelier visant à impliquer les communautés locales dans l’élaboration d’un plan d’action de promotion le tourisme maritime et côtier durable dans l’île.

Ce plan d’action s’articulera autour de trois axes à savoir le changement climatique et l’érosion,le transport et accessibilité ainsi que les meilleures pratiques pour assurer un tourisme durable.

L’atelier s’inscrit dans le cadre du projet » Co-Evolve4BG » ayant pour objectif d’analyser et de promouvoir la coévolution des activités humaines et des systèmes naturels dans les zones côtières touristiques.

Coordonné par l’INSTM et financé par l’Union Européenne dans le cadre du programme IEV CTF » Bassin Maritime Méditerranée » 2014-2020, » Co-Evolve4BG » entend favoriser le développement durable des activités de tourisme basées sur les principes de la Gestion Intégrée des Zones Côtières (GIZC) et la promotion de la croissance bleue en Espagne, Grèce, Italie, Liban et Tunisie.

Lancé en 2019, le projet » Co-Evolve4BG » fait partie d’un projet plus large « Med Coast for Blue Growth » (MC4BG) – labellisé par les 43 pays de l’Union pour la Méditerranée.

Le consortium du projet Co-Evolve4BG est composé de neuf partenaires de pays méditerranéens dont l’INSTM et l’Agence Nationale de Protection de l’Environnement.

Outre le plan d’action pour un tourisme durable, le projet en question prévoit notamment l’élaboration d’un Toolkit ( sorte de guide) permettant l’analyse du niveau de durabilité du développement touristique.

Dans ce cadre, l’INSTM prendra en charge l’analyse portant sur l’île de Djerba.

Plus ultérieurement, un « indice de durabilité » sera utilisé pour évaluer la durabilité du tourisme au niveau des zones pilotes.