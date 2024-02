Progression du trafic commercial au port de Bizerte-Menzel Bourguiba

Le trafic commercial au port de Bizerte-Menzel Bourguiba tend à reprendre son cours normal, en ce début d’année 2024.

Le nombre des navires arrivant ou sortant du port a atteint treize bateaux, au cours des dix premiers jours de février.

Dans ce sens, le port a accueilli, dimanche 11 février, un navire chargé de plus de 13 mille tonnes d’engrais azotés destinées aux entrepôts du Groupement Chimique Tunisien.

Le retour progressif des activités portuaires et économiques a permis d’assurer la survie des entreprises basés sur la rive sud du port, spécialisées dans la réparation navale et le déchargement des marchandises destinées au marché local (sucre, céréales et engrais).

Pour rappel, l’activité au port de Bizerte-Menzel Bourguiba avait été suspendue à cause d’un incendie qui s’était déclaré, le 26 juillet 2023, avant de reprendre, fin novembre 2023.

- Publicité-