Projet Bukhatir: Des tours de 20 étages et une nouvelle cité sportive

Après une parenthèse qui a pris de longues années, le projet émirati Tunis Spots City reprend vie pour redémarrer sur des bases que l’on espère solides et pérennes. Le président du groupe Bukhatir, Salah Bukhatir, a donné des gages qu’il en sera ainsi alors qu’il présentait voici quelques jours ce projet qui s’étend sur une superficie d’à peu près 250 hectares sur la rive nord du lac de Tunis.

- Publicité-

Dans une déclaration à Africanmanager ar, il a affirmé que le projet aura des effets positifs en termes d’attraction des investissements étrangers vers la Tunisie en particulier ceux du Golfe.

Il a ajouté que l’objectif principal est de faire de Tunis Sports City une nouvelle ville au vrai sens du terme, s’inscrivant dans le système de développement durable et s’appuyant sur des normes de reconstruction écologique qui prennent en compte l’environnement et respectent les règles d’une vie saine.

Pour sa part, le directeur exécutif du projet, Afif Bejaoui, a confirmé qu’il y avait des signes positifs de la part des autorités tunisiennes pour lancer le projet, considéré comme le plus grand jamais lancé Tunisie.

Bejaoui a précisé que ce projet comprendra des immeubles résidentiels de grande hauteur (IGH) , premiers du genre en Tunisie, et qui seront achevés dans une période comprise entre 10 et 12 ans.

Il a également évoqué le souci du ministère de l’Equipement de faire avancer le projet, soulignant d’autre part la ferme volonté du groupe Bukhatir de respecter son engagement, estimant que « les entraves qui entachent l’ordonnance du projet sont une perte pour la Tunisie », alors que « des solutions existent aujourd’hui en accord avec une stratégie claire et en coopération avec les structures gouvernementales », a-t-il assuré.

La valeur du projet, qui sera érigé du côté du lac de la capitale, est estimée à environ 5 milliards de dollars. La ville comprendra 9 académies sportives, des parcours de golf, des hôtels, des unités résidentielles, un centre commercial….

Une source officielle du projet a confirmé à Africanmanager que la construction d’immeubles de 20 étages sera lancée durant la première partie du projet, en plus d’un certain nombre de villas et d’immeubles avec vue sur le parcours de golf, expliquant que cette partie résidentielle du projet s’étendra sur une superficie totale de 13 hectares.

Plus du tiers d’espaces verts

La même source a précisé que ce projet englobera environ 36% d’espaces verts, ce qui dépasse les conditions imposées par l’Etat tunisien pour ce type d’espace.

Dans le même contexte, et selon les prévisions, le projet aura été totalement réalisé entre les années 2032 et 2035 en attendant le lancement de l’aménagement e la zone par le gouvernement tunisien.

De son côté, Salah Bukhatir a déclaré que le groupe continue à mettre en œuvre le projet sportif tunisien à une cadence accélérée et étudiée.

Il a annoncé l’achèvement des travaux d’aménagement du lot « Cedar » et le lancement prochain de la première partie des bâtiments, comprenant 73 villas donnant sur le parcours de golf.

Il a souligné que le groupe Boukhatir travaille sur les dernières étapes marquant l’achèvement les études techniques conformément au schéma d’aménagement établi en 2019, qui a introduit de nombreuses améliorations au projet tout en préservant la composante sportive de l’ensemble du projet.

La même source a précisé que le projet permettra de créer de nombreux emplois directs, en plus des emplois indirects.