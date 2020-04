Projet Sehaty: Appel à initiative pour renforcer la lutte contre le COVID-19

Dans le cadre du projet SEHATY, Médecins du Monde et ses partenaires Mourakiboun Cospe Cideal, mettent en place un appel à initiative afin de renforcer la prévention et les efforts de la première ligne dans la lutte contre le coronavirus.

L’appel à propositions permet ainsi de participer à l’effort du gouvernement tunisien dans sa lutte contre l’épidémie du coronavirus, annonce Médecins du Monde Belgique section Tunisie sur sa page facebook.

Cet appel à proposition s’inscrivait dans l’optique de promouvoir les initiatives contribuant à l’amélioration de l’accès et de la qualité des services de santé, la mobilisation communautaire, la prévention et la promotion de la santé dans les zones d’intervention sélectionnées.

SEHATY est soutenu par l’Union Européenne dans le cadre du programme Essaha Aziza.

Le programme Essaha Aziza est un Projet Assistance Technique au programme d’appui au secteur de la santé en Tunisie. C’est un projet mis en œuvre par l’Union européenne UE en étroite collaboration avec le ministère de la Santé.

La date limite pour postuler est fixée avant le 9 avril 2020 à 16h sur le lien suivant https://cutt.ly/8tPwKhM , précise la même source.