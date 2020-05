Les habitants de Tenbib, gouvernorat de Kébili, ont observé une marche protestataire devant le siège du gouvernorat. Ces derniers ont appelé à changer les canaux d’assainissement et installer un dépotoir.

Selon les ministère de la santé, la propagation de la fièvre typhoïde dans le village, est dû au manquements sanitaires et environnementaux et notamment l’écoulement anarchique des eaux usées et la consommation de l’eau d’une source inconnue.