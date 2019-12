PSG: Kimpembe et Gueye forfaits contre Galatasaray, Verratti de retour

Le défenseur du Paris SG Presnel Kimpembe et son coéquipier du milieu de terrain Idrissa Gueye sont forfaits contre Galatasaray, mercredi (21h00) en Ligue des champions, a annoncé lundi le club parisien, tandis que Marco Verratti a fait son retour à l’entraînement.

Victimes coup sur coup de blessures musculaires après à peine trente minutes de jeu samedi à Montpellier (victoire 3-1) en Ligue 1, Kimpembe et Gueye ont des durées d’indisponibilité différentes.

Le champion du monde français “devrait reprendre l’entraînement avec le groupe début janvier”, tandis que l’international sénégalais “devrait faire son

retour à l’entraînement collectif dans 10 à 12 jours selon l’évolution de la blessure”, écrit le PSG dans un communiqué.

Marco Verratti, en délicatesse avec sa cuisse, a repris l’entraînement complet avec le groupe “ce lundi”, a indiqué le club parisien, tandis qu’Edinson Cavani, ménagé à Montpellier, devrait reprendre l’entraînement collectif “ce mardi”.

Pour Ander Herrera, victime d’une lésion à la cuisse, le retour à l’entraînement collectif est envisagé “avant la fin de la semaine”.

Le PSG, déjà qualifié pour les huitièmes de finale de Ligue des champions et assuré de finir à la première place de son groupe, accumule les

blessures musculaires depuis le début de saison.