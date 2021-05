Qalb Tounès demande la libération immédiate de Nabil Karoui

Le bureau politique de Qalb Tounès a fermement dénoncé le maintien de son président Nabil Karoui en détention préventive au-delà des délais légaux et demandé sa libération immédiate.

« Il s’agit d’une infraction claire à la loi », considère le parti dans un communiqué publié au terme de la réunion de son bureau politique, mercredi.

Qalb Tounès estime que l’affaire est « politique par excellence » et que « des parties connues sont derrière le maintien de Nabil Karoui en détention pour l’empêcher d’exercer son droit légitime sur la scène politique ».

Il se dit déterminé à « révéler au public toutes ces pratiques immorales et les manoeuvres des groupes qui cherchent à écarter leurs adversaires et de prendre seuls le pouvoir en violant la Constitution et les lois du pays ».

Il appelle toutes les parties concernées, « en particulier le Conseil supérieur de la magistrature, les juges intègres, la ministre de la Justice par intérim et l’inspection générale du ministère de la Justice, à prendre les mesures nécessaires pour lever cette injustice sans délai ».

Il appelle également le président de la République, en tant que garant de la Constitution, ainsi que le président du parlement, le Chef du gouvernement, les députés, la société civile, les partis politiques, les organisations nationales, les associations de défense des droits de l’Homme et les personnalités nationales à « s’opposer à l’infraction de la loi et à défendre la liberté ».

Le bureau politique de Qalb Tounès prévient qu’il prendra toutes les mesures nécessaires pour faire appliquer la loi.

Il rappelle dans ce sens que l’article 85 du Code des procédures pénales énonce que la durée de la détention préventive est fixée à six mois, soit 180 jours, et ne peut être dépassée sauf en cas de prolongation effectuée dans les délais impartis.