Qatar-Coronavirus : 3 ans de prison et 51 000 euros d’amende pour celui qui ne porte pas le masque

Le Qatar a commencé dimanche à appliquer les sanctions les plus sévères au monde contre les personnes ne portant pas de masque en public, et pouvant aller jusqu’à trois ans de prison, dans une tentative d’endiguer l’épidémie de coronavirus qui progresse rapidement dans le pays.

Le gouvernement a rendu obligatoire le port du masque en public et indiqué que sa décision s’appliquerait à partir de dimanche, et ce « jusqu’à nouvel ordre ».

Les peines mises en place sont très lourdes pour les contrevenants: jusqu’à trois ans de prison et 200.000 rials (environ 50.900 euros) d’amende.

Près de 30.000 contaminations au nouveau coronavirus ont été recensées dans ce petit pays du Golfe, soit 1,1% de l’ensemble de la population de 2,75 millions d’âmes. Le virus a également entrainé la mort de 15 personnes.