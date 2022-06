Officiel: la Tunisie ira bien au Mondial du Qatar

« Tout ce qui a été dit dans les médias étrangers est faux. Nous n’allons pas dissoudre le bureau de la FTF et la Tunisie participera à la Coupe du monde 2022 », a indiqué une source officielle sur les ondes de Mosaïque FM. La Tunisie ira donc bien au Mondial 2022 du Qatar et les supporters des Aigles de Carthage aussi.

Cette confirmation faisait suite à des informations, véhiculées sur les réseaux sociaux et divers médias étrangers, à propos d’un conflit entre la FTF et le ministère qui tournerait au vinaigre et pourrait atterrir chez la FIFA qui sanctionnerait ainsi la Tunisie.