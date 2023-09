Qualifications CAN 2023 (6e et dernière journée): résultats complets des rencontres

Résultats complets des matchs de la 6e et dernière journée des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations CAN 2023 de football, disputés du 6 au 12 septembre:

6 septembre 2023

Libye – Guinée Equatoriale (Gr.J) 1-1

7 septembre 2023

Angola – Madagascar (E) 0-0

Ghana – Centrafrique (E) 2-1

Algérie – Tanzanie (F) 0-0

Niger – Ouganda (F) 0-2

Tunisie – Botswana (J) 3-0

8 septembre 2023:

Egypte – Ethiopie (D) 1-0

Burkina Faso – Eswatini (B) 0-0

Mali – Soudan du Sud (G) 4-0

9 septembre 2023:

Malawi – Guinée (D) 2-2

Mozambique – Guinée (L) 3-2

RD Congo – Soudan (I) 2-0

Côte d’Ivoire – Lesotho (H) 1-0

Mauritanie – Gabon (I) 2-1

Comores – Zambie (H) 1-1

Sénégal – Rwanda (L) 1-1

Maroc – Libéria (K) reporté

10 septembre 2023:

Nigeria – Sao Tomé et Principe 6-0

Togo – Cap Vert (B) 3-2

Gambie – Congo (G) 2-2

11 septembre 2023:

Guinée Bissau – Sierra Leone (A) 2-1

12 septembre 2023:

Cameroun – Burundi (C) 3-0.

- Publicité-