Quand l’éco-mode redonne vie aux marques tunisiennes

Dans un monde globalisé dominé par des marques de mode rapide comme Zara, H&M et Topshop, les créateurs tunisiens à l’instar du créateur de mode Chamseddine Mechri font de plus en plus souvent un retour aux sources, en mettant au goût du jour la création des artisans locaux et en adoptant des matériaux respectueux de l’environnement.

Grâce aux traditions séculaires de fabrication de textiles des pays d’Afrique du Nord, la Tunisie est un bon choix pour l’éco-mode qu’ils veulent défendre, constate l’Associated Press dans un reportage sur l’éco-mode et la renaissance des marques tunisiennes

L’industrie textile, qui pèse 2,6 milliards de dollars US (10,7 milliards de RM), est un pilier de l’économie tunisienne. Elle emploie 160 000 personnes et produit environ 25 % des exportations totales du pays, selon les estimations de l’Oxford Business Group.

Cependant, la mode est l’une des industries les plus polluantes au monde, responsable de la production de 10 % du dioxyde de carbone dans le monde, selon la Banque mondiale, et des dizaines de millions de tonnes de vêtements sont jetées chaque année.

Chemseddine Mechri et d’autres créateurs se sont tournés vers la pratique écologique du « upcycling », qui consiste à prendre des matériaux anciens ou indésirables et à les transformer en quelque chose de nouveau et de moderne en y incorporant des tissus de haute qualité.

Il mélange les vieux tissus avec l’artisanat des artisans de toute la Tunisie – des brodeuses de Tataouine, en bordure du désert, aux couturières de Bizerte, dans le nord du pays.

Les marques de mode occidentales s’intéressent aussi sérieusement au recyclage, notamment la marque américaine Bode et Hotel, une marque franco-danoise fondée par Alexandra Hartmann.

« Les gens commencent à prendre conscience de l’impact négatif de ce désir de consommer sans cesse sans prendre de recul, d’observer une pause pour réfléchir et poser des questions sur l’environnement et l’avenir de l’humanité », a déclaré Mechri dans sa boutique de Tunis, alors que les vêtements sur les étagères derrière lui brillaient et bruissaient au toucher.

« La mode est une façon intelligente de rendre hommage aux matériaux locaux ».

Le désir d’honorer ses ancêtres était tout aussi important pour Hassen Ben Ayech, un ancien informaticien de 26 ans. Il a fondé la toute jeune marque haut de gamme Bardo avec l’intention expresse de faire revivre le patrimoine et l’artisanat traditionnel de la Tunisie dans « une ère d’incertitude et de peur de la catastrophe écologique, associée à la mort lente de petites poches de culture face à la mondialisation ».

La première collection de la marque évoque l’imagerie du célèbre palais du Bardo à Tunis et l’époque des beys, les souverains de la monarchie tunisienne abolie en 1957.

« Nous voulions revenir à une époque souvent oubliée et éviter les clichés », a déclaré Ayech, cité par l’AP. « Nous voulions montrer qu’il y a plus en nous que les kaftans, (et) plonger plus profondément dans notre histoire et notre identité ».

En 2018, Riad Trabelsi a relancé sa marque franco-tunisienne Basscoutur pour prouver à l’industrie que la mode durable est possible à plus grande échelle. La marque a une clientèle croissante au Japon et en Corée du Sud et sera bientôt lancée en Italie.

« Nous voyons ce concept devenir normatif. Si ce n’est pas durable, ce n’est pas cool », a-t-il déclaré.

Il estime que ses designs reflètent la complexité de la diaspora tunisienne moderne : « Mon identité est complexe – j’ai un père tunisien, une mère algérienne, alors que je suis né en France. Je tire tout mon ADN de cet incroyable mélange… Je suis en constante évolution, je me reconditionne chaque jour, ainsi que ma compréhension de mon héritage tunisien ».

La planche d’inspiration

Sofia Guellaty, fondatrice de Mille World, une plateforme en ligne qui met en avant la culture, les arts et la mode de la jeunesse arabe, a déclaré que ces marques « utilisent les récits de leurs origines pour faire ressortir leurs vêtements ».

« La Tunisie est exactement sur la planche d’inspiration : les formes naturelles, les belles matières premières, organiques. C’est ce que veulent les marchés internationaux et locaux », a-t-elle déclaré.

Elle note que la plupart des Tunisiens, toujours excités par la nouveauté des marques de mode rapide qui n’ont commencé à être disponibles localement qu’au cours de la dernière décennie – ne sont pas aussi soucieux de l’environnement.

Pourtant, elle a remarqué que de plus en plus de jeunes Tunisiens se réinvestissent dans leur identité culturelle et se tournent vers les marques locales. L’industrie textile tunisienne, toujours florissante, représente un espoir pour les personnes touchées par la crise économique actuelle du pays, qui a été exacerbée par la pandémie de coronavirus.

Les entreprises qui trouvent un équilibre entre les pratiques industrielles éthiques et l’artisanat communautaire offrent à la Tunisie « l’espoir d’un avenir meilleur ».