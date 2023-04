Quatre films tunisiens retenus dans la sélection internationale de « Vues d’Afrique » 2023

Le cinéma tunisien affiche sa participation à la 39ème édition du Festival international de cinéma « Vues d’Afrique » qui se tient du 20 au 30 avril 2023 au Canada (Montréal et Québec), par quatre films dans trois catégories de la compétition.

Dans la sélection internationale longs métrages de fiction où sont en lice 13 films de plusieurs pays, figure le tunisien « Ashkal » l’enquête de Tunis de Youssef Chebbi. Cette oeuvre, projetée dans une première montréalaise, s’est déjà distinguée notamment au Festival du cinéma méditerranéen de Montpellier 2022 : Antigone d’or, prix de la critique et prix de la meilleure musique.

Parmi les 12 oeuvres fiction courts et moyens métrages, figure le film tunisien « Korrinti » de Aziz Chennaoui scénariste également du court produit par Hypnos Pictures. Dans une première canadienne, ce film court suit l’histoire d’un toxicomane qui tue accidentellement sa petite amie et tombe dans une spirale descendante des conséquences de son crime.

Pour ce qui est de la sélection internationale documentaire courts et moyens réunissant 16 oeuvres de différentes nationalités, deux films tunisiens courts documentaires ont été retenus. « SOLAR NOON » de Fredj Moussa, fait basculer la réalité du désert dans celle des mythes, en cherchant à révéler des souvenirs ensevelis: En Afrique du nord, sur un lac asséché qui sépare le Machrek (le levant) du Maghreb (le couchant), se greffent des fragments de récits, où se croisent différentes croyances et rituels.

« La Terre est à nous » de Raoua Hanzouli dresse le portrait de Mohamed, un artiste sans domicile fixe et non voyant. Sa vie est une mélodie de rêve et de passion. Le film est un voyage vers cet univers à travers les pas vagabonds de Mohamed et sa voix toujours libre. Ce filma été réalisé en 2021, dans le cadre du programme Ciné-Shabeb financé par l’Union européenne.

Servant de vitrine à tous les grands cinéastes africains et créoles, le festival Vues d’Afrique s’emploie depuis 39 ans à offrir pour les créateurs et les cinéastes venus des quatre coins de la planète cinéma, l’occasion de faire partager leurs perspectives, points de vue et démarches créatives, en vue de mieux faire connaitre les réalités et la culture des pays du continent et des grandes diasporas particulièrement francophones, de de?velopper les e?changes avec les professionnels de l’audiovisuel d’ici et ainsi de contribuer a? la de?couverte d’un volet peu diffuse? du cine?ma francophone et a? la compre?hension entre communaute?s. Il s’est fixé pour mission également de contribuer à faire connaître les cultures africaines et créoles, et développer des partenariats entre le Canada et les pays du Sud dans le domaine des industries culturelles.

- Publicité-