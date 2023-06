Questions évoquées au cours de la rencontre entre Kais Saied et les universitaires, selon Chkondali

D’après l’économiste et universitaire Ridha Chkondali commentant jeudi 1 juin sur les ondes de Radio Shems FM, la teneur de la rencontre entre le chef de l’Etat et un groupe d’universitaires, au palais de Carthage, mercredi 31 mai, les participants ont demandé au président Kais Saied de s’entourer de spécialistes et de tenir compte des propositions émises par les universitaires lors de l’audience.

Il a indiqué que le chef de l’Etat s’est dit opposé aux solutions dictées et à celles émanant de l’étranger ,mais qu’il est en faveur des solutions tunisiennes, ajoutant que le chef de l’Etat a évoqué le nouveau régime des sociétés communautaires, le processus de conciliation pénale ainsi que le système des subventions.

Chkondali a signalé que le président de la république a avancé une proposition concernant la levée des subventions portant sur l’institution d’une taxe à payer par ceux qui bénéficient du système des subventions sans le mériter au profit de la Caisse générale de compensation pour continuer d’en bénéficier.

Chkondali a noté qu’il s’agit là d’une approche différente de celle formulée par le FMI.

S’agissant de ses propres suggestions, Chkondali a affirmé qu’il a été d’avis que le chef de l’Etat recadre son discours concernant les questions économiques, et qu’il avait abordé la question de la flambée des prix, des pénuries des denrées de base, de l’inflation, insistant sur la nécessité de trouver des solutions durables à cette situation.

Il s’était déclaré en faveur de l’adoption d’un modèle de développement inclusif, qui n’exclut personne. Il a dit avoir évoqué aussi les entraves liées à la lourdeur des procédures et la nécessité de changer de politique monétaire, outre la réforme du régime des autorisations qui privilégie certaines parties plus spécialement.