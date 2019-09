Qui sont ceux qui veulent vous gouverner et décider de vos sorts...

Ils sont 26, tous briguent la plus haute magistrature du pays et tous prétendent pouvoir la remporter. Ils sont des avocats, des hommes d’affaires, des médecins, des droit-de-l’hommistes ou des associatifs.

Tous disposent d’un égo démesuré et d’un égoïsme politicien sans bornes. Des hommes et des femmes (2 sur 26), parfois de la même famille politique et qui refusent de se regrouper, au risque, très probable de disperser leurs électeurs et de sortir, pour 24 d’entre eux, avec des pourcentages, moindres que le seuil électoral. Des nouveaux, des revenants, des récidivistes malgré la 1ère claque de 2014 et qui s’y remettent avec la même conviction de l’emporter.

Des hommes et des femmes, dont certains traînent des casseroles, sont en prison ou en fuite et à qui le droit reconnaît la possibilité de se présenter à la présidence de la République, un poste, normalement fait pour les exemplaires qui donneraient une bonne image des institutions.

Des hommes et des femmes, dont les électeurs ignorent tout de leurs modes de vie, de leurs trains de vie ou de leurs fortunes, et très peu de leurs programmes électoraux.

Des hommes et des femmes enfin, dont quelques-uns sacrifieront au rituel des passages médias et d’autres qui espèrent que leurs réussites entraineraient celles de leurs partis. Le plus jeune a 44 ans (Chahed), le plus vieux est âgé de 74 ans (Marzouki) et tous prêchent la jeunesse aux postes de responsabilités. Les voici :

* Mongi Rahoui : (56 ans) Né à Ghardimaou dans le gouvernorat de Jendouba. Il a fait ses études primaires et secondaires entre les villes de Tunis et de Jendouba. Mongi Rahoui est titulaire d’un mastère de commerce et de comptabilité de l’Université de Marseille.

* Mohamed Abbou : (53 ans) : Avocat et secrétaire général du Courant Démocratique. Il a occupé le poste de ministre auprès du chef du Gouvernement chargé de la Réforme administrative dans le gouvernement Hamadi Jbali.

* Abir Moussi :(44 ans) : Originaire de la ville de Jemmal. Titulaire d’une maîtrise en droit et d’un DEA en droit économique et en droit des affaires, elle devient avocate au barreau de la Cour de cassation. En 2016, elle est nommée présidente du Mouvement destourien rebaptisé Parti destourien libre.

* Nabil Karoui : (56 ans) : Homme d’affaires et propriétaire d’une chaîne télévisée privée. Nabil Karoui est originaire du gouvernorat de Bizerte. Il est le président du parti “Cœur de Tunisie”.

* Mohamed Lotfi Mraihi : (60 ans) : Originaire de la ville de haydara. C’est un écrivain et médecin et occupe actuellement le poste de secrétaire général de l’Union patriotique républicain

* Mehdi Jomaa (57 ans) : Originaire du gouvernorat de Mahdia, Mehdi Jomaa est ingénieur principal diplômé de l’École nationale d’ingénieurs de Tunis en 1988 et titulaire d’un DEA5 en mécanique, calcul et modélisation des structures en 1989. Il a occupé le poste de ministre de l’Industrie dans le gouvernement Ali Larayedh. Il a été désigné chef du gouvernement par le président de la République Moncef Marzouki. En 2017, Jomaa a créé le parti Al Badil Ettounsi

* Hammadi Jebabli (70 ans) : Originaire du gouvernorat de Sousse. Après avoir décroché le baccalauréat du lycée technique de Sousse en 1969, Hamadi Jbali est parti en France suivre ses études d’ingénieurs au Conservatoire national des arts et métiers, se spécialisant dans la thermodynamique appliquée au chaud et froid et aux énergies nouvelles et renouvelables ; il obtient son diplôme en 1978. Il est nommé chef du gouvernement le 14 décembre 2011 par le président de la République, Moncef Marzouki, avant d’être investi le 24 décembre. Il remet sa démission le 19 février 2013.Il a également démissionné du mouvement Ennahdha. Il se présente à l’Election présidentielle en tant qu’indépendant.

* Hamma Hammami (67 ans) : Originaire du gouvernorat de Siliana et titulaire d’une maitrise en Lettres. Après des études de littérature arabe, il se lance dans le militantisme de gauche. Il a fondé le parti des Travailleurs. Il en devient le secrétaire général au terme du congrès de 2011.

* Mohamed Moncef Marzouki (74 ans) : Né à Grombalia et titulaire d’un doctorat en Médecine et dispose de plusieurs ouvrages.

Il a occupé le poste de président de la République en 2011.

Il a fondé et présidé le parti le Congrès pour la République (CPR) de 2001 à 2011.

Il a ensuite fondé le parti Harak Tounes Al Irada.

* Abdelkrim Zbidi (69 ans) : Né à Rejiche dans le gouvernorat de Mahdia et titulaire d’un doctorat en Médecine de l’université Claude-Bernard de Lyon, d’une maîtrise de physiologie humaine et exploitations fonctionnelles, d’une maîtrise de pharmacologie humaine, d’un diplôme d’études approfondies en physiologie humaine et d’un diplôme d’études et de recherches en biologie humaine. Il a occupé le poste de ministre de la Défense dans le deuxième gouvernement de Mohamed Ghannouchi. Il reste ministre dans le gouvernement de Béji Caïd Essebsi puis dans celui de Hamadi Jbali. Zbidi a été ensuite chargé de mission au cabinet du ministre de la Santé publique avant de faire son retour comme ministre de la Défense nationale en 2017.

* Mohsen Marzouk (54 ans) : Né à Sfax et titulaire d’une maitrise en Arabe de l’Université de La Mannouba. En 1989, Marzouk a travaillé comme coordinateur pour l’Organisation arabe des droits humains. Il a rejoint le parti Nidaa Tounes et est devenu membre de son comité constitutif et de son comité exécutif chargé des relations extérieures. Il a ensuite été chef de campagne de Béji Caïd Essebsi dans la perspective de l’élection présidentielle de 2014.En 2016, Marzouk a annoncé le lancement de son nouveau parti, Machroua Tounes. Le 25 juillet, Marzouk est élu secrétaire général du parti sans opposition.

* Mohamed Sghaïer Nouri (69 ans) : Originaire du gouvernorat de Sidi Bouzid et est spécialiste en économie du développement et en planification stratégique. Il se présente à l’élection en tant qu’indépendant.

* Mohamed Hechmi Hamdi (55 ans) : Originaire du gouvernorat de Sidi Bouzid. Il est homme d’affaires et propriétaire d’une chaîne télévisée. Hamdi est titulaire d’une licence en langue.

Il est aussi le dirigeant de la Pétition populaire pour la liberté, la justice et le développement (Al Aridha Chaabia), devenue le Courant de l’amour (Tayar Al Mahaba).

* Abdelfattah Mourou (71 ans) : Né à Tunis et est avocat et dirigeant au sein du mouvement Ennahdha. Il a occupé le poste de vice-président de l’ARP et occupe actuellement le poste de président par intérim de l’ARP.

* Omar Mansour (61 ans) : Juriste de formation, il est président de chambre à la Cour de cassation de Tunis jusqu’en août 2015, date à laquelle il devient gouverneur de l’Ariana. Entre 2000 et 2008, il est doyen des juges d’instruction et, entre 2008 et 2014 procureur de la République auprès du tribunal de première instance de Tunis 1.

Le 12 janvier 2016, il est nommé ministre de la Justice dans le gouvernement d’Habib Essid. Le 16 septembre, il est nommé gouverneur de Tunis, poste qu’il occupe jusqu’au 29 octobre 2017, date de son limogeage

* Youssef Chahed (44 ans) : Né à Tunis. Youssef Chahed poursuit des études d’ingénieur agronome à l’Institut national agronomique de Tunisie, dont il sort diplômé, major de promotion, en 1998.

Il intègre ensuite l’Institut national agronomique Paris-Grignon en France. Il y obtient en 1999 un diplôme d’études approfondies (DEA) en économie de l’environnement et ressources naturelles et, en 2003, un doctorat en agroéconomie.

* Kais Saïed : Né le 22 février 1958 à Tunis, Kais Saïed est secrétaire général de l’Association tunisienne de droit constitutionnel entre 1990 et 1995 puis vice-président de ladite association depuis 19951. Directeur du département de droit général à l’université de Sousse entre 1994 et 1999, membre du groupe d’experts du secrétariat général de la Ligue arabe entre 1989 et 1990, expert auprès de l’Institut arabe des droits de l’homme de 1993 à 1995 et membre du comité d’experts chargé de réviser le projet de la Constitution tunisienne en 20143, il est membre du conseil scientifique de plusieurs commissions universitaires.

Il se présente à l’élection en tant qu’indépendant.

* Elyes Fakhfakh (47 ans) : Né à Tunis. Elyes Fakhfakh dispose d’une formation d’ingénieur. Il est également spécialiste en management humain et des organisations. Il a occupé le poste de ministre du Tourisme dans le gouvernement de Hamadi Jbali, et ministre des Finances au sein du gouvernement Ali Larayedh. Elyes Fakhfakh est le candidat du parti Ettakatol à la Présidentielle.

* Slim Riahi (47 ans) : Né a Bizerte en 1972, Slim Riahi est un homme d’affaires et politicien méconnu par les tunisiens avant le 14 janvier 2011. Il est le fondateur de l’Union Patriotique Libre (UPL) et président du Club Africain. Riahi a ensuite fondé le parti “El Watan El Jadid”. Slim Riahi a grandi en Lybie où il a étudié le management à l’Université Al Fateh de Tripoli.

* Salma Elloumi (63 ans) : Née à Tunis et titulaire d’un mastère en gestion. Elle a occupé le poste de ministre du Tourisme dans le gouvernement Habib Essid. Elle a démissionné du parti Nidaa Tounes avant de fonder le parti Al Amal.

* Saïd Aïdi (58 ans) : Né le 8 mai 1961 à Tunis. Saïd Aïdi a occupé le poste de ministre de la Formation professionnelle et de l’emploi de janvier à décembre 2011, au sein du gouvernement d’Union Nationale de Béji Caid Essebsi. Ce Polytechnicien a débuté sa carrière au sein du centre de recherche et développement de la Compagnie générale d’Informatique avant d’intégrer la grande multinationale IBM en 1993. Il a fondé le parti Béni Watani.

* Ahmed Safi Said (66 ans) : Ahmed Safi Saïd est un journaliste et écrivain tunisien né le 22 septembre 1953 à El Guettar. Il a quitté la Tunisie vers l’Algérie quand il avait 20 ans, où il a étudié l’histoire, le journalisme et les sciences politiques.

* Néji Jalloul (62 ans) : Né à Bekalta, Néji Jalloul est titulaire d’une licence en histoire en 1981, puis d’un diplôme de l’École du Louvre de Paris l’année suivante, Jalloul obtient à la Sorbonne un DEA, puis un doctorat spécialisé en archéologie en 1988.Il a occupé le poste de ministre de l’Education dans le gouvernement Habib Essid et Youssef Chahed. Il s’est retiré du parti Nidaa Tounes.Il se présente à l’élection en tant qu’indépendant.

* Hatem Boulabiar : Titulaire d’un mastère en affaires. Il était membre du conseil de la Choura d’Ennahdha avant de démissionner. Il se présente à l’élection en tant qu’indépendant.

* Abid Briki (62 ans) : Né à Zarzis, Abid Briki est un syndicaliste et homme politique tunisien

En 2016, il est nommé ministre de la Fonction publique et de la Gouvernance dans le gouvernement de Youssef Chahed. Le 25 février 2017, dans le cadre d’un remaniement ministériel partiel, Briki a été démis de ses fonctions.

* Seifeddine Makhlouf : Avocat et candidat indépendant à l’élection présidentielle

TAP