Rached Ghannouchi comparaît devant le Pôle antiterroriste

Convoqué par le juge d’instruction, le président du mouvement Ennahdha Rached Ghannouchi a comparu, ce mardi 19 juillet, devant le Pôle antiterroriste en vue de son audition dans l’affaire dite de l’association « Namaa ».

Plusieurs avocats du Collectif de défense de Rached Ghannouchi ont été présents sur les lieux dont Me Samir Dilou, Me Zayneb Brahmi et Me Samir Ben Amor.

Des partisans du mouvement Ennahdha se sont rassemblés devant le Pôle antiterroriste pour manifester leur soutien au président de cette formation politique.

Rached Ghannouchi, aussi président du Parlement dissous est accusé de « blanchiment d’argent » et de « financement d’activités terroristes » dans cette affaire.

Plusieurs individus font actuellement l’objet d’enquête dans le cadre de l’affaire « Namaa », avait souligné le département de l’Intérieur, précisant que ceux qui ont un domicile élu et légal en Tunisie ont été convoquées.

Le porte-parole du ministère de l’Intérieur a cité en exemple un ancien haut responsable politique et un des fondateurs d’un parti politique (en référence à l’ancien chef du gouvernement Hamadi Jebali et un ancien dirigeant du mouvement Ennahda).