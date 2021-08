Radhi Jaidi promet de remettre l’équipe sur le chemin des victoires

Le nouveau coach de l’Espérance Sportive de Tunis, Radhi Jaidi, a souligné, lundi, lors d’une conférence de presse tenue à l’hôtel du Parc à Tunis, qu’il travaillera en vue de développer les performances de l’équipe dans les différents compartiments pour la remettre sur le chemin des victoires tout en garantissant la qualité de jeu exigée par les supporters.

- Publicité-

Jaidi a indiqué qu’après avoir terminé sa formation d’entraîneur dans les écoles européennes les plus prestigieuses, il a attendu l’occasion de prendre en mains, en tant que premier entraîneur, une grande équipe jouant pour les titres, ce qui l’a poussé à accepter l’offre de Espérance sans hésiter. Il a ajouté qu’il s’est mis d’accord avec le président du club Hamdi Maddeb pour renforcer le cadre technique afin de pouvoir travailler dans la cohérence et la complémentarité.

Le nouveau coach sang et or a d’autre part révélé que l’effectif dont il dispose comprend des joueurs de grand potentiel qui doivent être soutenus afin de donner le meilleur d’eux-mêmes, soulignant la nécessité de renforcer le compartiment offensif.

Il a souligné que l’Espérance n’est pas actuellement en mesure de remporter la Ligue des Champions, alors qu’il s’agit du premier but de l’équipe, expliquant dans le même temps que remporter la prestigieuse compétition africains est une ambition qui demande beaucoup de travail de base qui devrait donner ses fruits dans 6 mois ou plus.

Interrogé sur le problème que peut poser l’absence d’un meneur de jeu, le successeur de Mouine Chaabani a assuré que dans le jeu moderne, ce poste peut commencer par la défense passant par le milieu de terrain puis l’attaque, mettant l’accent sur l’importance de l’efficacité de l’animation offensive.

Il est à noter que Radhi Jaidi était l’un des joueurs les plus en vue de l’Espérance qui a remporté plusieurs titres locaux et continentaux de 1992 à 2004, et il est également considéré comme l’un des joueurs tunisiens les plus titrés en Europe, car il possède une carrière de plus de 10 ans entre les équipes de Bolton, Birmingham et Southampton.

En tant qu’entraîneur, il a fait partie du banc de l’équipe anglaise de Southampton des moins de 23 ans, de l’équipe américaine de Hartford Athletic et du club belge de Cercle Bruge.