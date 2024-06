Radisson Blu va reprendre la gestion de l’hôtel libyen Laico à Tunis

L’hôtel LAICO, à Tunis, appartenant à la Libyan African Investment Company, a été cédé à l’hôtel Radisson Blu, qui en reprendra la gestion.

Cité par Libya Herald, le département des médias de LAICO a déclaré qu’il s’agissait d’un « accord et d’un partenariat stratégiques ». Il prévoit que les revenus vont « doubler et que les actions de LAICO vont augmenter après cette importante opération ».

Il a souligné que la société LAICO est toujours sous le coup de l’interdiction européenne dans ses transactions financières et n’est pas en mesure de bénéficier des plateformes de réservation mondiales, telles que Booking.com, Expedia et d’autres plateformes. On s’attend donc à ce que ce partenariat permette de surmonter toutes les restrictions qui ont été imposées à la société et l’interdiction des transactions bancaires et des réservations, ajoute la même source.

