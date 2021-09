Dans un communiqué de presse, Radisson Hotel Group annonce une année record en Afrique, avec 13 nouveaux hôtels et 2 500 chambres signés à ce jour. Son ambition est d’atteindre 150 hôtels d’ici 2025. Dans le cadre de sa stratégie d’expansion, le groupe priorise sa croissance dans des marchés clés tels que le Maroc, l’Égypte et l’Afrique du Sud.

La dynamique d’expansion du groupe comprend l’annonce de neuf hôtels au Maroc, les débuts du groupe à Djibouti et l’introduction de la marque Radisson Individuals en Afrique. En plus de ces signatures, le groupe a ouvert à ce jour cinq hôtels cette année. Parmi ces ouvertures, on retrouve le second Radisson RED d’Afrique en Afrique du Sud et quatre resorts Radisson Blu au Maroc.

Avec des signatures d’hôtels supplémentaires et trois autres ouvertures en Afrique attendues avant la fin de l’année, le groupe reste prudemment optimiste quant à la reprise de l’activité au cours du dernier trimestre 2021. L’expansion agressive du groupe le place sur la bonne voie pour renforcer de 50 nouvelles signatures son portefeuille africain qui comprend actuellement 100 hôtels en exploitation et en développement.

D’un seul hôtel en Afrique il y a 20 ans, le portefeuille africain du groupe est passé à près de 100 hôtels en exploitation et en développement. La présence du groupe est répartie sur plus de 30 pays à travers le continent. La part importante de cette nouvelle capacité se concentre sur des pays clés, notamment au Maroc. Le restant est destiné à renforcer d’autres marchés ou à pénétrer de nouveaux territoires.

