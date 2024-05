Rafah : L’ONU exige une enquête « complète et transparente »

L’émissaire de l’ONU pour le Proche-Orient a exigé lundi d’Israël une enquête « complète et transparente » après la frappe israélienne sur un camp de déplacés dimanche à Rafah, qui a tué 45 personnes selon le ministère de la Santé du Hamas.

« Je condamne les frappes israéliennes d’hier soir qui ont touché des tentes de personnes déplacés » à Rafah, dans le sud de la bande de Gaza, a écrit dans un communiqué Tor Wennesland. « Je demande aux autorités israéliennes de mener une enquête complète et transparente (…) et de prendre des mesures immédiates pour mieux protéger les civils », a ajouté le diplomate.

