Rahoui appelle au non-respect durèglement intérieur de l’ARP

Monji Rahoui, député indépendant à l’Assemblée des Représentants du peuple et dirigeant au Parti unifié des patriotes démocrates a fait savoir sur Mosaïque fm, que si certaines dispositions du règlement intérieur sont respectées d’autres ne le sont pas.

Comme par exemple quand deux initiatives législatives sont déposées, celle du gouvernement et celle de la coalition Al karama, la priorité devrait être accordée à l’initiative du gouvernement mais celle d’Al Karama est traitée en premier.

A l’ARP, il y a une majorité qui décide, il n’y plus de règlement intérieur, déclare Rahoui et appelle à ne plus respecter les règles de la tenue séances ni les commissions..