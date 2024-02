Ramadan 2024 : Toutes les victuailles seront à la portée, les autorités veillent au grain

Qu’il doive s’agir de mercuriale, d’abondance ou d’abordabilité, le mois de Ramadan dont l’avènement est prévu dans moins de deux semaines devrait se dérouler dans des conditions à tout le moins acceptables, assurent les autorités qui semblent mettre les petits plats dans le grands pour qu’il en soit ainsi et pas autrement dans toute la mesure du possible.

Le ministère du Commerce et du développement des Exportations vient d’en faire la promesse, et mieux, exprimer la résolution avec l’injection sur le marché de près de 1000 tonnes de sucre par jour et environ 6000 tonnes d’huile végétale subventionnée, afin de répondre à la demande pendant le mois saint.

Dans le même temps, les directions régionales du Commerce seront chargées de gérer le dossier de la farine et de la semoule, comme l’a annoncé le directeur de l’Observatoire national de l’approvisionnement et des prix au ministère du Commerce, Ramzi Trabelsi, qui, cité par TAP, a souligné qu’un plan est déjà prêt pour injecter 3 mille tonnes de sucre pour couvrir les commandes supplémentaires.

Il a , dans le même ordre d’idées, fait savoir que les plans adoptés pour fournir l’huile subventionnée, viennent au moment où le prix de l’huile végétale a chuté de 4 dinars, soit environ 30% par rapport à la même période de l’année dernière, outre la baisse des prix de nombreux produits au niveau du marché international (sucre, huile végétale).

S’y ajoutent des « mesures exceptionnelles » visant à faire face à la distribution de farine et de semoule, produits subventionnés qui font l’objet de spéculation.

Pour le responsable, la filière des viandes est entachée de certaines difficultés en Tunisie, mais le ministère du Commerce, en coopération avec plusieurs parties à l’instar de la Société Ellouhoum , œuvre à fournir des quantités pour couvrir une partie de la demande, assure-t-il.

Autre assurance, celle donnée s’agissant de la filière avicole dont « les prix sont abordables pour les consommateurs à la lumière des récentes mesures prises par les professionnels des abattoirs et des distributeurs de viandes blanches en détail, qui ont réduit le prix d’un kilogramme de poulet d’environ 15 % et celui de l’escalope de 10 % ».

Les quantités d’œufs qui seront mises sur le marché pendant le mois saint, s’élèvent à environ 23 millions d’œufs sous forme de stock de réserve et 150 millions d’œufs sous forme de production quotidienne.



Une offre bien meilleure que par le passé

Ramzi Trabelsi a mis l’accent sur une amélioration de l’offre des produits de consommation, au cours du mois de ramadan 2024, précisant que les quantités offertes sur les marchés ont augmenté à des taux oscillant entre 10% et 20%, en dépit de cette période d’intersaison, appelant le consommateur à éviter la frénésie d’achat.

Ila ajouté que les quantités en fruits et légumes offertes sur les marchés de gros sont généralement satisfaisantes et leur prix enregistrent une baisse.

Pour ce qui est des quantités d’agrumes offertes sur les marchés, elles ont en hausse et leurs prix ont enregistré une importante baisse durant la période avant ramadan 2024, alors qu’ils ( les prix) étaient entre 6 et 7 dinars le kg au cours du mois de Ramadan 2023.

Trabelsi a assuré que tous les produits de consommation sont fournis à des prix satisfaisants, y compris les légumes, en dépit de cette période d’intersaison (les saisons d’automne et du printemps), qui se caractérisent généralement par une baisse en matière d’approvisionnement.

A cet égard, le responsable a précisé que le ministère a élaboré des plans afin de fournir les produits qui connaissent une hausse de la demande.

Pour les pommes de terre, Trabelsi a relevé que les quantités offertes sur les marchés sont de l’ordre de 20 mille tonnes, en plus de la constitution d’un stock de près de 5 mille tonnes en cette matière, dont la demande marque une hausse, au cours du mois de ramadan

Il a conclu que la situation de l’offre des produits de consommation est meilleure par rapport à celle enregistrée au cours du mois de ramadan 2023.

Le ministère du Commerce veillera au grain

Le ministère du Commerce et du développement des exportations interviendra si les prix de certains produits prendront, au cours du mois de Ramadan ou la période de l’aïd 2024, un rythme ascendant, et ce, à travers la fixation des marges de bénéfice ou des prix maximums, a affirmé le directeur de l’Observatoire national de l’approvisionnement et des prix.

En effet, le ministère assurera un suivi quotidien de la fluctuation des prix, a-t-il ajouté faisant savoir dans ce cadre que l’observatoire dispose d’une base de données datant de plus d’une décennie.

Il a précisé que les études menées récemment, par l’Observatoire ont révélé l’absence d’une hausse importante des prix, à l’exception de certains produits dont les prix ont été impactés par l’intersaison.

En vertu de la loi numéro 86 de l’année 1964, l’Observatoire fournit des données quotidiennes et mensuelles, dans le cadre de la stratégie de l’Etat, après la libéralisation des prix, et ce, sous la tutelle de la direction générale de la concurrence et des enquêtes économiques.