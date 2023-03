Ramadan: Les privés autorisés à importer les viandes rouges et des légumes

Le gouvernement a mis au point un programme précis pour assurer l’approvisionnement du marché durant le mois de Ramadan , et se propose de confier à des particuliers l’importation de quantités de pommes de terre, d’oignons secs et de viande rouge (société Ellouhoum), tout en maintenant les niveaux de production de référence pour la viande rouge, la volaille et les œufs, et en accélérant la constitution d’un stock de régulation des d’œufs, rapporte Mosaïque de sources concordantes.

Des rapports publiés par le Ministère de l’agriculture ont évoqué la possibilité d’enregistrer une certaine pénurie dans l’approvisionnement en légumes, comme les pommes de terre, en raison de la réduction des superficies cultivées d’environ 650 hectares par rapport à l’année précédente, car le niveau de production prévu est estimée à environ 20 mille tonnes, pour un taux de consommation mensuel compris entre 25 et 30 mille tonnes.