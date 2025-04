Rapatriement de trois tunisiens détenus au Myanmar

Trois tunisiens, victimes de détention forcée au Myanmar (ex-Birmanie), ont été évacués à partir de l’aéroport international de Bangkok en Thaïlande, dans le cadre d’une intervention du ministère des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger, en étroite collaboration avec l’ambassade de Tunisie à Jakarta, en Indonésie.

Les trois tunisiens ont été transférés vers la Thaïlande via la frontière terrestre avec le Myanmar, avant d’être rapatriés à partir de l’aéroport international de Bangkok, indique un communiqué publié, jeudi, par le département des Affaires étrangères.

Une fois informés par la situation des Tunisiens détenus, des agents de l’ambassade tunisienne à Jakarta se sont déplacés vers une ville thaïlandaise frontalière du Myanmar afin de rencontrer les autorités locales, les représentants de l’armée, ainsi que des responsables du ministère thaïlandais des Affaires étrangères.

Objectif: Assurer le bon déroulement du transfert et l’évacuation des citoyens tunisiens, ajoute le communiqué.

Cette opération s’est déroulée en faveur de l’appui des autorités thaïlandaises et d’une coordination active avec plusieurs missions diplomatiques à Jakarta, ainsi qu’avec les forces armées et de sécurité thaïlandaises.

Le ministère a réaffirmé son engagement à protéger les citoyens Tunisiens où qu’ils se trouvent, soulignant que leur sécurité et leur dignité restent une priorité.

